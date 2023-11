Italia U18, tris alla Romania. Sorride anche la Juve: Pagnucco in gol

Italia U18, vittoria in rimonta sulla Romania

Dopo 23' è la Romania a portarsi in vantaggio: freddissimo Vermesan (in forza all'Hellas Verona) dal dischetto. La risposta degli azzurrini non si fa però attendere: nei minuti di recupero della prima frazione di gioco arriva l'1-1 con Scotti (talentino scuola Milan). Nella ripresa a compiere il sorpasso ci pensa Pagnucco, in forza alla Juventus Primavera, prima del sigillo finale messo a segno da Mendicino (dell'Atalanta). I gol messi a segno nel secondo tempo sono stati seglati entrambi su calcio di rigore, e tutt'e due le volte a conquistare il penalty è stato Fini. L'Italia U18 tornerà in campo il 19 novembre, ancora contro la Romania. Al termine del match questa l'analisi del ct Franceschini ai canali ufficiali della Figc: "Siamo partiti abbastanza bene prima di calare un po' a livello di intensità e, di conseguenza, perdere qualche duello di troppo. Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio, sia nella fase di possesso che di non possesso, creandoci i presupposti per vincere la partita. Nella seconda partita daremo spazio a tutti. Il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi in vista del prossimo anno dandogli il giusto minutaggio".