Italia, perché con l’Ucraina bisogna vincere. Se si perde rischio Polonia!

A prescindere che l'importante è andarci fin da subito, in Germania a giugno, non è vero che non cambierà nulla andarci vincendo o solo pareggiando la partita di questa sera contro l'Ucraina anche perché (e questo è già assodato) gli azzurri non saranno teste di serie nonostante siano campioni in carica in conseguenza della doppia sconfitta contro l'Inghilterra.