Basta Jorginho, Berardi in tribuna: chi calcia i rigori dell'Italia?

Manca sempre meno alla sfida decisiva per le qualificazioni ai prossimi Europei . L' Italia di Luciano Spalletti se la vedrà contro l' Ucraina : un match da non sbagliare. In queste ore a tenere banco è la questione calci di rigore. Jorginho viene da una serie di sbagli importanti con la maglia azzurra: quello nella lotteria dei rigori nella finale dell'Europeo contro l' Inghilterra , i due errori con la Svizzera alle qualificazioni Mondiali, quello nell'ultima sfida contro la Macedona del Nord . Come confermato da Spalletti, non sarà più lui a calciare lui dagli 11 metri.

Italia, chi sarà il rigorista?

Chi prenderà il posto del centrocampista dell'Arsenal come rigorista della Nazionale? Un tema che sta entrando nel vivo soprattutto in queste ore, vista l'assenza di specialisti dal dischetto. Jorginho, come detto, non li calcerà; Berardi andrà in tribuna e dunque non sarà del match contro l'Ucraina, mentre Immobile non è stato convocato da Spalletti. Dunque quali sono le possibilità a disposizione del ct? L'unico nell'Italia di oggi ad aver calciato un calcio di rigore nella stagione in corso è Politano: l'attaccante del Napoli ha segnato dagli 11 metri contro il Lecce nel match vinto lo scorso 30 settembre. Alla vigilia della sfida contro l'Ucraina Barella si è detto pronto a calciare i rigori, ma da quando è all'Inter (stagione 2019/20) non ne ha mai tirato uno. Il suo tentativo più recente risale ai tempi del Cagliari, precisamente al 2019: rigore sbagliato, tra l'altro, proprio contro l'Inter. Ma queste non sono le uniche possibilità al vaglio di Spalletti...