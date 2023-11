L'Italia e il sorteggio: come può evitare la quarta fascia a Euro 2024

L'Italia potrà difendere il titolo di campione d'Europa la prossima estate in Germania. Il pareggio contro l'Ucraina basta a Spalletti per raggiungere Euro 2024 ma avvicina gli Azzurri alla quarta fascia per il sorteggio (che si terrà ad Amburgo sabato 2 dicembre alle 18). Il punto ottenuto a Leverkusen consente agli azzurri di evitare gli spareggi. Non male se si pensa alle mancate qualificazioni a Russia 2018 e Qatar 2022. Meno bene se si pensa al percorso fatto per raggiungere Euro 2020: in quell'occasione la nostra Nazionale ottenne il secondo miglior punteggio e un posto in fascia 1 che aiutò gli Azzurri a evitare grosse insidie al girone.

L'Italia, la fascia 4 e... la Croazia e il Galles

Sei i posti in urna 4: tre andranno alle tre nazionali che raggiungeranno Euro 2024 attraverso gli spareggi; gli altri alle tre peggiori qualificate. I criteri sono piuttosto semplici: si contano i punti ottenuti nelle gare di qualificazione, eccezion fatta per quelli ottenuti contro le seste classificate (solo per le nazionali presenti in gironi composti da sei squadre: gruppi H, I e J). Svizzera e Romania si affrontano all'ultima giornata, ma chi delle due arriverà seconda è già certa di un posto in fascia 4. Il punto ottenuto a Leverkusen ha consentito all'Italia di lasciarsi alle spalle la Serbia, ma non la Slovenia (vittoriosa contro il Kazakistan) e la Repubblica Ceca (che ha battuto la Moldavia). Ecco che le uniche possibilità di finire in terza fascia per gli Azzurri dipendono da Croazia-Armenia: se i croati dovessero perdere, scivolerebbero in graduatoria sotto gli Azzurri: a parità di punti, contano infatti differenza reti e, a seguire, gol segnati; con un pari nella sfida di Zagabria e una contestuale vittoria del Galles contro la Turchia, i croati si vedrebbero sorpassati al secondo posto dai gallesi in virtù degli scontri diretti e, a meno di clamorose goleade, la differenza reti azzurra è maggiore rispetto a quella della nazionale allenata da Page.