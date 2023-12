Gravina, Fagioli a disposizione della Figc e il retroscena su Conte

Gabriele Gravina è tornato a parlare della Ludopatia e del caso che ha visto coinvolti direttamente anche Fagioli e Tonali, due ragazzi promettenti e nel giro dell'Italia negli ultimi anni e mesi. Il presidente della Figc ha parlato a l'Avvenire dove si è soffermato anche su Roberto Mancini e la scelta presa di dare addio alla Nazionale per volare in Arabia Saudita, oltre alla scelta del Ct con alcuni nomi a sorpresa. Insomma un'intervista dopo il numero uno della FIGC ha toccato vari argomenti importanti.

Gravina, Fagioli e la ludopatia

Fagioli e Tonali sono stati i due ragazzi fermati e squalificati dopo le stesse testimonianze fatte nei mesi scorsi. Per loro un periodo di recupero per guarire da questa "piaga sociale" come l'ha definita proprio Gravina. Il presidente della Figc ha poi aggiunto: "Sono ragazzi fragili che hanno ceduto alle loro debolezze. Da gennaio Fagioli, dopo la fare di recupero psicologico, sarà a disposizione della FIGC per degli incontro con le scuole calcio dove la sua testimonianza può essere utile per tanti coetanei". Non solo Ludopatia perché Gravina ha poi parlato del rapporto con Mancini...