Fagioli, il racconto shock: "Ti spezziamo le gambe, tre milioni di debiti"

"La notte avevo smesso di dormire. Più il tempo passava più il debito mi ossessionava. I soldi che dovevo continuavano ad aumentare e pensavo di giocare solo per tentare di recuperare". Frasi disperate, quelle rilasciate da Fagioli alla Procura Federale e che Tuttosport ha potuto visionare, parole che sembrano uscite da un film ma che sono terribilmente vere, di un ragazzo che non vede più via d'uscita e che si sente soffocare, togliere il respiro come dentro sabbie mobili che più provi a muoverti più ti inghiottono, ti stritolano nelle sue spire come un serpente mortale, lo stesso che si è tatuato su una gamba il centrocampista qualche tempo fa.