Italia, è Lucca la speranza di Spalletti per l'Europeo. E quei no del Toro...

Torino, i due no a Lucca

Lui, spinto anche dalla passione del padre calciatore di periferia, non si è mai arreso e così, dopo i gol in Promozione il sentiero ha cominciato a illuminarsi con la chiamata del Vicenza in Serie C: la porta del professionismo. La seconda firma per il Torino (dove giocherà in Primavera) e il successivo passaggio al Palermo in Serie D è stata la perfetta trasposizione del geniale (uno dei tanti) aforisma di Ennio Flaiano: “In Italia la linea più breve tra due punti è l’arabesco”. In Sicilia firma per 5 stagioni ma ci resta solo per una, prima di passare al Pisa, in B, che lo toglie definitivamente dalle disponibilità contrattuali del Torino: E chissà se i granata, ora che gli si sono spalancate le porte azzurre, saranno pentiti di questa scelta... Le stagioni in B accendono su di lui i riflettori dei club di Serie A, ma il massimo campionato arriverà solo dopo la parentesi olandese di un anno con l’Ajax.