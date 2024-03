Diretta Italia-Ecuador ore 21:00: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Continua il soggiorno statunitense per l'Italia. Dopo il test contro il Venezuela, superato solo in parte a causa della prestazione poco convincente della squadra, gli azzurri sono attesi in New Jersey dove affronteranno l'Ecuador di Felix Sanchez Bas nella sfida amichevole in programma alle ore 21 sul campo della Red Bull Arena.

Obiettivo dell'incontro, collaudare un ritmo di gioco che non costringa Spalletti a correre ai ripari a partita in corso, abbandonando la difesa a 3 per tornare al 4-3-3 come successo contro il Venezuela. Gli Europei 2024 avranno inizio il 14 giugno, e per gli azzurri è tempo di trovare certezze.

L'Italia dovrebbe così scendere nuovamente in campo con tre difensori davanti a Donnarumma (o al suo posto Vicario in vantaggio su Meret). In avanti, dovrebbero esserci invece Barella e Jorginho con Bellanova e Dimarco sugli esterni. Sulla trequarti, Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Retegui - reduce dalla doppietta contro la Vinotinto - .

Segui la diretta di Italia-Ecuador su Tuttosport.com

Dove vedere Italia-Ecuador: streaming e diretta tv

La sfida tra Italia ed Ecuador è in programma domenica 24 marzo alle ore 21. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Rai Uno o sulla piattaforma Rai Play.

Italia-Ecuador, le probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori. Ct: Spalletti.

ECUADOR (4-2-3-1): Domínguez; A. Preciado, Pacho, Hincapie, Estupinan; M. Caicedo, Cifuentes; Plata, Sarmiento, Paez; J. Caicedo. Ct: Felix Sanchez Bas.

ARBITRO: Jon Freeman

Italia-Ecuador: scopri tutte le quote