Italia eliminata dalla Germania: girone qualificazioni Mondiale 2026, sfide e programma

Dopo il ko di San Siro , l' Italia non riesce a ribaltare la Germania : nonostante la grande rimonta nel secondo tempo di Dortmund (dal 3-0 al 3-3 in 45') gli azzurri non riescono a pareggiare il risultato nel doppio confronto contro i tedeschi e dunque sono eliminati dalla Nations League . Dall'esito del doppia sfida contro la squadra di Nagelsmann dipendeva anche il percorso per la Nazionale allenata da Luciano Spalletti nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali . Essendo andate male le cose, dunque, cosa accade all'Italia?

Mondiali, Italia nel Girone I: avversari e calendario

Gli azzurri approdano nel Girone I, che rispetto al raggruppamento A (quello in cui è finito la Germania) ha una squadra in più: dunque saranno quattro le avversarie da affrontare e non tre, cominciando le gare a giugno. Ma quali sono le compagini contro cui l'Italia dovrà giocare per ottenere il pass alla Coppa del Mondo 2026 che si giocherà tra Canada, Messico e Stati Uniti? Si tratta di Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Un girone in cui il pericolo principale viene sicuramente rappresentato dai norvegesi, che nel parco attaccanti possono vantare Martin Odegaard, stella dell'Arsenal, ma soprattutto il centravanti del Manchester City Erling Braut Haaland. Vincere il girone I per gli azzurri vorrebbe dire qualificarsi ai Mondiali senza passare dai playoff.