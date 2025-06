Spalletti a muso duro con Acerbi: “Poi gli dico io cos’è il rispetto. Mancini? Sarà stato hackerato”

Anche Sandro Tonali ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Norvegia: "È passato tanto tempo dalla mia prima volta in Azzurro, quasi 7 anni e nel calcio è davvero molto. Sicuramente sono cresciuto dentro e fuori dal campo, ma sono cambiato anche in Nazionale. La prima volta era difficile, c'erano tantissimi campioni ed ero un po' a disagio con me stesso in quella squadra, me lo ricordo bene ed è anche difficile dimenticarlo. Cercherò di portare quelle emozioni anche domani perché è ciò che dobbiamo portare sempre in campo - sulla partita - Dobbiamo essere bravi a capire che quando giochi contro chi ha certe qualità devi togliere loro la palla e cercare di tenerla il più possibile, è la prima regola. Poi 90 minuti sono tanti, è normale che entrambe le squadre abbiano la palla per tanto tempo, ma noi dobbiamo cercare di togliergliela. Fuori casa è difficile, ma siamo l'Italia, dobbiamo essere pronti a tutto e mettere in difficoltà tutte le squadre che affrontiamo".

Voglia d'Italia

"Ogni volta che manco dall'Italia per tanto tempo un po' mi manca tornare a casa, lo faccio sempre in Nazionale e lo faccio nel migliore dei modi. Vengo qui e trovo un gruppo che ha voglia di stare qui e ha bisogno di stare insieme. Abbiamo bisogno di affrontare le partite da squadra vera, cercando di non avere e non crearsi difficoltà. Dobbiamo fare il semplice. Abbiamo dimostrato che lavorando possiamo arrivarci, impegnandoci sempre al 100%. Insieme possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Vincere in Inghilterra e futuro

"È stato bello perché è stato difficile, anche se non inaspettato. Non eravamo i favoriti, è stato bello anche per questo perché quando vince una squadra un po' inaspettata gli occhi della gente vanno sempre lì, poi non vincevamo da 70 anni - sul futuro - Sono felice come sto adesso, ho trovato le persone che mi vogliono bene e io voglio bene a loro, non voglio rompere nessuna linea che ho creato. Di pensieri ne ho fatti, come le persone normali, ma sono felice dove sono".