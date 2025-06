Italia-Moldavia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni Mondiali in tempo reale  

Luciano Spalletti lascerà ufficialmente la panchina della Nazionale italiana dopo la partita in programma questa sera alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Moldavia. Il tecnico di Certaldo ha comunicato nella giornata di ieri - in conferenza stampa - di esser stato sollevato dall'incarico di ct degli azzurri a seguito della scelta del presidente della FIGC Gabriele Gravina . L'ex allenatore, tra le altre, di Roma, Inter e Napoli siederà, quindi, sulla panchina della Nazionale già da esonerato, con la speranza che possa lasciare il posto al suo successore nel miglior modo possibile, ovvero con una vittoria. Vincere significherebbe rimettersi parzialmente in carreggiata sul tortuoso percorso che vedrà impegnati gli azzurri alla rincorsa di una qualificazione , tanto difficile quanto fondamentale, in vista dei prossimi Mondiali che si terranno negli Stati Uniti nel 2026. Un obiettivo da centrare a tutti i costi dopo la mancata partecipazione a Russia 2018 e Qatar 2022.

Dove vedere Italia-Moldavia in streaming e diretta tv

Spalletti siederà per l’ultima volta sulla panchina degli Azzurri - con il casting per il nuovo tecnico che è già cominciato -, e lo farà alle 20:45 al Mapei Stadium, a Reggio Emilia, contro la Moldavia. Il match di qualificazione al Mondiale 2026 sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Italia-Moldavia: le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Rugani, Coppola, Ranieri, Cambiaso, Frattecci, Ricci, Tonali, Dimarco, Retegui, Raspadori. All. Spalletti. A disposizione: Meret, Carnesecchi, Zappacosta, Udogie, Bellanova, Di Lorenzo, Rovella, Orsolini, Casadei, Barella, Lucca. Indisponibili: Buongiorno, Bastoni, Gabbia, Locatelli, Kean. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

MOLDAVIA (5-4-1): Cojuhar, Bors, Posmac, Baboglo, Mudrac, Reabciuk, Caimacov, Motpan, Ionita, Damascan, Nicolaescu. All. Clescenzo. A disposizione: Celeadnic, Avram, Dumbravanu, Platica, Bulmaga, Motoc, Stefan, Dros, Bodisteanu, Stina, Bitca, Perciun, Postolachi. Indisponibili: Craciun. Squalificati: Cojocaru, Rata. Diffidati: Baboglo, Nicolaescu.

ARBITRO: Schnyder (Svizzera). ASSISTENTI: Zurcher-Zurcher (Svizzera). IV UOMO: Cibelli (Svizzera). VAR: Tschudi (Svizzera). ASS.VAR: Wolfensberger (Svizzera).