Italia, da Pioli a Ranieri: tutti i nomi per il ct dopo l'addio a Spalletti

Per il dopo Spalletti "Mancini bis"? Ipotesi molto remota

Certi amori fanno giri immensi e poi... No, non dovrebbe essere il caso di Roberto Mancini e la Nazionale italiana. Nonstante in queste tumultuose ore alla panchina azzurra sia stato affiancato anche il nome dell'ex ct, si tratta di un'ipotesi alquanto remota. Negli scorsi giorni c'è stato il mea culpa dell'allenatore dopo il divorzio in nome dell'Arabia Saudita, ma si tratta di una frattura che tutt'oggi non sarebbe stata ancora colmata. Motivo per il quale, le quotazioni di Mancini non sarebbero poi così positive.