Gattuso nuovo ct Italia, è fatta: le chiamate con Buffon e il filone di Gravina

MILANO - Più azzurra di così, la maglia della Nazionale non potrebbe essere. Gabriele Gravina pesca nelle gioie del passato per scacciare la tonalità tenebra di Oslo. Gennaro Gattuso è rientrato a Marbella, dopo il confronto di persona con il presidente federale, con la nomina a prossimo commissario tecnico praticamente in tasca. L’ex centrocampista e Gravina si conoscono da anni: in Under 21 si sono solo sfiorati, perché Gravina ne è diventato capo delegazione nel 2002, due anni dopo il trionfo di quella generazione d’oro che è poi stata la base del trionfo mondiale nel 2006. Un successo vissuto insieme dai due: l’uno ovviamente in campo e l’altro componente della delegazione azzurra ai Mondiali tedeschi.