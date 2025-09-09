L’Italia si qualifica ai Mondiali se…: cosa serve per evitare i playoff

Italia, come sperare nei Mondiali

La situazione dell'Italia per partecipare al prossimo Mondiale è in salita. Questa sera c'è da attendere il risultato della Norvegia che ospiterà la Moldavia, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva e con la speranza di vincere con uno scarto di reti considerevole proprio per tenere gli azzurri a debita distanza. Ai Mondiali passano le vincitrici di ogni girone, invece le 12 seconde classificate parteciperanno al playoff. In caso di parità in classifica (oggi la Norvegia comanda con 12 punti sull'Italia che ne ha 9) contano differenza reti generale e gol segnati. Gli scandinavi, prima di affrontare la Moldavia ultima in classifica sono a +11, contro il +5 della squadra di Gattuso. La speranza italiana è di giocarsi tutto nel match contro Haaland e compagni del 16 novembre a San Siro, ma per fare ciò gli azzurri dovrebbero vincere sempre e sperare in un rallentamento norvegese che finora non c'è mai stato. Conterà però dare il massimo senza avere rimpianti, soprattutto per prepararsi a disputare un playoff impeccabile e che faccia dimenticare gli ultimi precedenti spiacevoli contro Svezia e Macedonia.