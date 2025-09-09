"Chiudi quella ca**o di bocca!": Gattuso, Israele-Italia finisce ad alta tensione

Una partita folle che l'Italia di Gattuso è riuscita a portare a casa solo nel finale, tra sorpassi e controsorpassi, grazie alla perla di Tonali che ha chiuso il match sul 5-4 contro Israele . Festa azzurra nel finale, dopo la tanta sofferenza, che non è stata ben digerita dagli avversari. E dopo il fischio dell'arbitro non è mancato qualche attimo di tensione con le telecamere che hanno ripreso gli attimi di nervosismo tra i protagonisti in campo. A cercare di sedare gli animi proprio il ct azzurro Gattuso che ha dovuto alzare la voce per riportare la serenità. Ma cosa è successo?

Nervosismo a fine match

Dopo il triplice fischio, gli azzurri hanno iniziato a cercarsi sul campo per abbracciarsi e festeggiare i preziosi tre punti in ottica Mondiale, ma ai calciatori israeliani e alla loro panchina non deve essere piaciuto qualche atteggiamento o, forse, deve essere arrivata alle orecchie qualche voce di troppo. Così, grazie alla sequenza delle immagini della diretta, si è riuscito a vedere un Gigio Donnarumma particolarmente nervoso rivolgersi a muso duro verso la panchina israeliana. Il portierone azzurro è stato subito allontanato, ma è Barella a questo punto a prendersela contro altri elementi del team Israele.

Gattuso ringhia

Situazione delicata, soprattutto dopo un risultato rocambolesco come il 5-4 italiano, e nervi a fior di pelle con una zuffa nel centro del campo nella quale interviene Gattuso. Una delle ultime immagini dal campo di gioco mostra il ct che urla qualcosa agli avversari, ringhia loro in faccia e non c'è pericolo che non comprendano qual è il senso del messaggio. "Chiudi quella ca**o di bocca", la mimica eloquente ripresa dalle telecamere con gli animi che piano piano vanno a placarsi. Grande personalità del ct, di certo mai nascosta, che ha sventato magari anche qualche pericolo come cartellini o squalifiche. Errori che sarebbero stati imperdonabili per Gattuso.