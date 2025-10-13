Italia-Israele, la probabile formazione di Gattuso: ecco il 3-5-2 e tutti i ballottaggi

MILANO - Italia che vince, si cambia. Come preannunciato proprio da Rino Gattuso, con Israele domani sera la Nazionale giocherà con il 3-5-2, scelta motivata dalla necessità di infondere solidità alla squadra contro un avversario che a Debrecen ci ha fatto soffrire ben oltre il lecito. Per mettere in ghiaccio la qualificazione ai playoff , ovviamente in caso di mancata vittoria, basterà non perdere e quindi ottenere un altro punto nelle ultime due gare restanti, quella in Moldavia e il big match a San Siro con la Norvegia. Quasi superfluo sottolineare come la pratica sia una formalità, nonostante Gattuso - come implica il suo ruolo da ct - lavori per tenere tutti sul pezzo. E in tal senso è stato molto apprezzato dall’allenatore e dallo staff il fatto che Alessandro Bastoni, nonostante la squalifica, sia rimasto con i compagni, segno di quanto siano fondate le parole del ct quando elogia i suoi ragazzi.