Infortunio Kean, Gattuso e l'Italia incrociano le dita: il risultato dei primi accertamenti

È durata soltanto 15 minuti la gara di Moise Kean, sceso in campo alla Le Coq Arena di Tallin, dove l'attaccante azzurro ha sbloccato le marcature in avvio di gara contro l'Estonia prima di essere costretto a lasciare il campo a causa di una distorsione della caviglia destra. L'Italia ha comunque rimediato il terzo successo consecutivo nella corsa alla qualificazione al Mondiale 2026, che vede la Norvegia saldamente al comando del girone I con 18 punti (una partita giocata in più) e una mostruosa differenza reti pari a +26. La manita di Erling Haaland e compagni a Israele - seguita all'11-1 sulla Moldavia - ha infatti incenerito quasi del tutto le speranze di un passo falso da parte della selezione di Stale Solbakken prima dello scontro diretto in programma il 16 novembre a San Siro. Nel mentre, a Coverciano tengono banco le condizioni dell'ex Juve, in vista dei prossimi impegni della Nazionale.