Norvegia, manita senza storia a Israele: come cambia la classifica per l'Italia

La Norvegia ipoteca il Mondiale. La selezione di Stale Solbakken - già reduce dall'11-1 sulla Moldavia - travolge anche Israele e cementifica il primo posto del girone I. Alla Ullevaal Stadion di Oslo, i padroni di casa si impongono per 5-0 e restano imbattuti. Un risultato che, oltre a incenerire del tutto le speranze italiane di un passo falso dei norvegesi prima della sfida di San Siro, ha conosciuto anche il clamoroso doppio errore dal dischetto di Erling Haaland, poi ampiamente riscattatosi con una tripletta (27', 63', 72'): di Anan Khalaili (18') e Idan Nachmias (28') invece le autoreti che hanno compromesso la gara degli israeliani. La classifica riporta dunque 18 punti e una mostruosa differenza reti pari a +26. Il calendario prevede invece ora l'appuntamento con l'Estonia del 13 novembre a Oslo e a seguire la trasferta di domenica 16 a San Siro contro gli Azzurri di Rino Gattuso, che con una partita giocata in meno sono chiamati a difendere quantomeno il secondo posto.
Norvegia-Israele: il racconto della partita
Parte subito forte la Norvegia, che guadagna un calcio di rigore al 5' minuto per il fallo di Beaton su Berg. Sul dischetto si presenta allora Haaland, ma il suo mancino è debole e incontra la pronta risposta di Don Peretz. L'arbitro Marciniak ordina però la ripetizione del rigore dopo avere rilevato che i piedi del portiere israeliano non si trovassero sulla linea di porta al momento del tiro. Tuttavia, il centravanti del City non aggiusta la mira e Peretz risponde ancora una volta presente. I padroni di casa tornano a caccia del vantaggio e sbloccano le marcature al 7' grazie al colpo di testa di Bobb servito dal cross di Sorloth. La direzione di gara però assegna l'autorete a Khalaili. Poi, il raddoppio di Haaland che al 27' riscatta il doppio errore dal dischetto con un diagonale vincente sul secondo palo. Non passa nemmeno un minuto che la selezione di Solbakken invade nuovamente l'area provocando la seconda autorete israeliana, questa volta per il rimpianto di Nachmias. Nella ripresa, scoccata l'ora di gioco, è ancora Haaland a prendersi la scena, facendosi perdonare del tutto con la doppietta che vale il poker. Ma se una doppietta non fosse già abbastanza, il fuoriclasse dei Citizens firma anche la manita con un colpo di testa al 72' che vale inoltre l'8º gol in 2 gare con la nazionale: 5-0 al triplice fischio.
La classifica aggiornata
- Norvegia 18 (PG 6, DR +26)
- Italia 9 (PG 4, DR +5)
- Israele 9 (PG 5, DR +4)
- Estonia 3 (PG 5, DR -8)
- Moldavia 0 (PG 5, DR -22)