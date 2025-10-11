Norvegia, manita senza storia a Israele: come cambia la classifica per l'Italia

La Norvegia ipoteca il Mondiale. La selezione di Stale Solbakken - già reduce dall'11-1 sulla Moldavia - travolge anche Israele e cementifica il primo posto del girone I. Alla Ullevaal Stadion di Oslo, i padroni di casa si impongono per 5-0 e restano imbattuti. Un risultato che, oltre a incenerire del tutto le speranze italiane di un passo falso dei norvegesi prima della sfida di San Siro, ha conosciuto anche il clamoroso doppio errore dal dischetto di Erling Haaland, poi ampiamente riscattatosi con una tripletta (27', 63', 72'): di Anan Khalaili (18') e Idan Nachmias (28') invece le autoreti che hanno compromesso la gara degli israeliani. La classifica riporta dunque 18 punti e una mostruosa differenza reti pari a +26. Il calendario prevede invece ora l'appuntamento con l'Estonia del 13 novembre a Oslo e a seguire la trasferta di domenica 16 a San Siro contro gli Azzurri di Rino Gattuso, che con una partita giocata in meno sono chiamati a difendere quantomeno il secondo posto.