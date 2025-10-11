Estonia-Italia, diretta qualificazioni Mondiali: formazioni e risultato in tempo reale

Benvenuti alla diretta di Estonia-Italia, incontro valido per la 7ª giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026 . Alla Le Coq Arena di Tallin, gli Azzurri di Gattuso sono chiamati a dare continuità ai 2 successi consecutivi rimediati contro Israele (5-4) e prima ancora contro la selezione di Henn (5-0). In palio questa sera, 3 punti d'oro per consolidare il 2º posto, sperando in un passo falso di Haaland e compagni, impegnati alle ore 18 contro Israele e attesi poi il 16 novembre a San Siro.

19:30

Estonia, la formazione ufficiale

La Nazionale allenata da Henn affronterà così gli azzurri: Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Saarma, Soomets; Tamm

19:28

Italia, la formazione ufficiale

La Nazionale di Gattuso scenderà in campo così: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Confermato come modulo il 4-4-2

19:20

Signori promuove Gattuso

L'ex attaccante di Lazio e Bologna esalta l'entusiasmo che il ct azzurro ha riportato alla Nazionale: "Gattuso è un selezionatore. Ho visto una Nazionale cresciuta nell'impegno e nell'attaccamento alla maglia e questo mi fa credere che l'Italia possa essere ancora competitiva. Abbiamo giovani interessanti, soprattutto attaccanti..." LEGGI TUTTO

19:10

Gattuso carica l'Italia

Il ct azzurro ha analizzato la nazionale italiana a poche ore dal match contro l'Estonia: Voglio una nazionale formata da uomini coraggiosi, ma i ragazzi devono saper annusare anche il pericolo. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano" LEGGI TUTTO

19:00

Haaland come Dovbyk

Sul punteggio di 0-0, Haaland ha fallito un calcio di rigore che è stato fatto ribattere dall'arbitro Marciniak: di nuovo dal dischetto la punta del Manchester City ha sbagliato ancora emulando Dovbyk in Roma-Lille di Europa League COSA E' SUCCESSO

18:50

Norvegia-Israele 3-0 alla fine del primo tempo

Dopo i primi 45 minuti, la nazionale norvegese ha già virtualmente chiuso la pratica Israele grazie alla firma di Haaland e ai due autogol di Khalaili e Nachmias. In classifica la Norvegia allunga ancora di più sull'Italia (+9) con una differenza reti che appare irragiungibile (+24)

18:40

La probabile formazione dell'Italia

Gli azzurri di Gattuso scenderanno probabilmente in campo con un (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui LEGGI TUTTO

18:30

La probabile formazione dell'Estonia

Probabilmente l'Estonia questa sera scenderà in campo con un 4-2-3-1: Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Kait; Saarma, Shein, Kuraksin; Sappinen

18:20

Aldo Serena su Kean e Retegui

L'ex punta della Nazionale italiana: “Livello diverso, però caratteristiche simili. Gattuso assembla i calciatori in base alle loro qualità” LEGGI TUTTO

18:10

Le parole di Gattuso

Il ct azzurro ha parlato prima della sfida contro l'Estonia: "La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili perché Israele è lì, non possiamo fare calcoli. Non andremo in automatico ai playoff e non dobbiamo scherzare col fuoco..." LEGGI TUTTO

18:00

La classifica dell'Italia

Questa la classifica degli Azzurri, con in agenda una partita in più da disputare rispetto alla Norvegia, che alle ore 18 ospita a sua volta Israele alla Ullevaal Stadion di Oslo.

Norvegia 15 (PG 5, DR +21)

Italia 9 (PG 4, DR +5)

Israele 9 (PG 5, DR +4)

Estonia 3 (PG 5, DR -8)

Moldavia 0 (PG 5, DR -22)

Le Coq Arena, Tallin, Estonia.