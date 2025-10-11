Estonia-Italia, diretta qualificazioni Mondiali: formazioni e risultato in tempo reale

Benvenuti alla diretta di Estonia-Italia, incontro valido per la 7ª giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. Alla Le Coq Arena di Tallin, gli Azzurri di Gattuso sono chiamati a dare continuità ai 2 successi consecutivi rimediati contro Israele (5-4) e prima ancora contro la selezione di Henn (5-0). In palio questa sera, 3 punti d'oro per consolidare il 2º posto, sperando in un passo falso di Haaland e compagni, impegnati alle ore 18 contro Israele e attesi poi il 16 novembre a San Siro.
19:30
Estonia, la formazione ufficiale
La Nazionale allenata da Henn affronterà così gli azzurri: Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Saarma, Soomets; Tamm
19:28
Italia, la formazione ufficiale
La Nazionale di Gattuso scenderà in campo così: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Confermato come modulo il 4-4-2
19:20
Signori promuove Gattuso
L'ex attaccante di Lazio e Bologna esalta l'entusiasmo che il ct azzurro ha riportato alla Nazionale: "Gattuso è un selezionatore. Ho visto una Nazionale cresciuta nell'impegno e nell'attaccamento alla maglia e questo mi fa credere che l'Italia possa essere ancora competitiva. Abbiamo giovani interessanti, soprattutto attaccanti..." LEGGI TUTTO
19:10
Gattuso carica l'Italia
Il ct azzurro ha analizzato la nazionale italiana a poche ore dal match contro l'Estonia: Voglio una nazionale formata da uomini coraggiosi, ma i ragazzi devono saper annusare anche il pericolo. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano" LEGGI TUTTO
19:00
Haaland come Dovbyk
Sul punteggio di 0-0, Haaland ha fallito un calcio di rigore che è stato fatto ribattere dall'arbitro Marciniak: di nuovo dal dischetto la punta del Manchester City ha sbagliato ancora emulando Dovbyk in Roma-Lille di Europa League COSA E' SUCCESSO
18:50
Norvegia-Israele 3-0 alla fine del primo tempo
Dopo i primi 45 minuti, la nazionale norvegese ha già virtualmente chiuso la pratica Israele grazie alla firma di Haaland e ai due autogol di Khalaili e Nachmias. In classifica la Norvegia allunga ancora di più sull'Italia (+9) con una differenza reti che appare irragiungibile (+24)
18:40
La probabile formazione dell'Italia
Gli azzurri di Gattuso scenderanno probabilmente in campo con un (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui LEGGI TUTTO
18:30
La probabile formazione dell'Estonia
Probabilmente l'Estonia questa sera scenderà in campo con un 4-2-3-1: Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Kait; Saarma, Shein, Kuraksin; Sappinen
18:20
Aldo Serena su Kean e Retegui
L'ex punta della Nazionale italiana: “Livello diverso, però caratteristiche simili. Gattuso assembla i calciatori in base alle loro qualità” LEGGI TUTTO
18:10
Le parole di Gattuso
Il ct azzurro ha parlato prima della sfida contro l'Estonia: "La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili perché Israele è lì, non possiamo fare calcoli. Non andremo in automatico ai playoff e non dobbiamo scherzare col fuoco..." LEGGI TUTTO
18:00
La classifica dell'Italia
Questa la classifica degli Azzurri, con in agenda una partita in più da disputare rispetto alla Norvegia, che alle ore 18 ospita a sua volta Israele alla Ullevaal Stadion di Oslo.
- Norvegia 15 (PG 5, DR +21)
- Italia 9 (PG 4, DR +5)
- Israele 9 (PG 5, DR +4)
- Estonia 3 (PG 5, DR -8)
- Moldavia 0 (PG 5, DR -22)