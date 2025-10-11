Estonia-Italia: orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni ai Mondiali 2026

TALLINN (ESTONIA) - Vincere con un gran numero di gol e sperare che la Norvegia inciampi contro Israele. È questo l'obiettivo dell'Italia che alle ore 20.45 affronta l'Estonia a Tallinn nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 che si terranno dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. Al momento sono ben sei i punti che dividono gli azzurri da Haaland e compagni, anche se la selezione di Rino Gattuso ha una partita in meno. Per strappare il pass diretto ed evitare i playoff, per niente scontati come sottolineato dal ct, c'è bisogno di un mezzo miracolo, ma si sa: la speranza è l'ultima a morire. Per tale ragione il commissario tecnico vuole la massima concentrazione e invita i suoi a fare il proprio dovere. All'andata, che coincise con l'esordio di Ringhio sulla panchina della Nazionale, finì 5-0. A partire già da stasera, complice il fuso orario, l'Italia avrà il vantaggio di scendere in campo conoscendo già il risultato degli scandinavi.