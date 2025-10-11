Estonia-Italia: orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni ai Mondiali 2026

TALLINN (ESTONIA) - Vincere con un gran numero di gol e sperare che la Norvegia inciampi contro Israele. È questo l'obiettivo dell'Italia che alle ore 20.45 affronta l'Estonia a Tallinn nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 che si terranno dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. Al momento sono ben sei i punti che dividono gli azzurri da Haaland e compagni, anche se la selezione di Rino Gattuso ha una partita in meno. Per strappare il pass diretto ed evitare i playoff, per niente scontati come sottolineato dal ct, c'è bisogno di un mezzo miracolo, ma si sa: la speranza è l'ultima a morire. Per tale ragione il commissario tecnico vuole la massima concentrazione e invita i suoi a fare il proprio dovere. All'andata, che coincise con l'esordio di Ringhio sulla panchina della Nazionale, finì 5-0. A partire già da stasera, complice il fuso orario, l'Italia avrà il vantaggio di scendere in campo conoscendo già il risultato degli scandinavi.
Estonia-Italia: diretta tv e streaming
Estonia-Italia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è in programma alle ore 20.45 a Le Coq Arena di Tallinn e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro du Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Estonia-Italia
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Kait; Saarma, Shein, Kuraksin; Sappinen. Ct: Henn.
A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Mets, Tamm, Sinyavskiy, Ainsalu, Sommets, Yakovlev, Kristal, Miller, Tur.
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.
A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Mancini, Cambiaso, Udogie, Frattesi, Cristante, Cambiaghi, Locatelli, Orsolini, Esposito.
ARBITRO: Gozubuyuk (Olanda). ASSISTENTI: Zeinstra-Inia (Olanda). IV UFFICIALE: Kooij (Olanda). VAR: Dieperink (Olanda). ASS. VAR: Manschot (Olanda).
