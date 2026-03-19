Infortunio Tonali e speranza l'Italia: l'esito degli esami in vista dei playoff mondiali

Buone notizie per Tonali e per tutta l’ Italia dopo l’infortunio accusato durante Barcellona-Newcastle . Il centrocampista ha lasciato il campo per un problema alla gamba, facendo temere uno stop più serio in vista degli impegni con la Nazionale. La partita, terminata con un netto 7-2 per i blaugrana, ha inevitabilmente spostato l’attenzione sulle sue condizioni fisiche. Nelle ore successive, è cresciuta l’apprensione attorno allo stato del giocatore. Tuttavia, gli aggiornamenti medici hanno restituito un quadro decisamente più rassicurante.

Tonali, l'esito degli esami strumentali

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Tonali hanno escluso lesioni gravi, evidenziando soltanto un edema. Una notizia positiva che ha riaperto le porte alla sua convocazione in azzurro. Il centrocampista, infatti, punta a essere disponibile per la semifinale dei playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo alle 20:45. Lo staff medico monitora comunque la situazione giorno per giorno, per evitare rischi inutili. In caso di esito favorevole della sfida, l’Italia si giocherebbe l’accesso al Mondiale nella finale del 31 marzo. L’avversaria sarà una tra Galles e Bosnia-Erzegovina, in un percorso che resta decisivo per la qualificazione. Resta ora da capire come si muoverà il Newcastle. Il club inglese potrebbe scegliere la prudenza e gestire il giocatore. Oppure decidere di schierarlo già nel derby contro il Sunderland di questo weekend. Una scelta che verrà presa in accordo con lo staff della Nazionale.

Le parole di Gravina

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, durante il Consiglio Federale tenutosi a Roma. Le sue parole hanno contribuito a rasserenare ulteriormente l’ambiente azzurro: "Non sono preoccupato, sono molto tranquillo. Sono a stretto contatto con Gennaro Gattuso che sta facendo un lavoro da frate trappista. Sentito ieri sera, era più sereno. Sembra un allarme di livello moderato. Stamattina analisi hanno dato abbastanza rassicurazioni". Gravina ha dunque sottolineato come la situazione sia sotto controllo. Le sensazioni, al momento, sono positive. L’ottimismo cresce anche in vista dei prossimi impegni ufficiali. L’Italia può quindi guardare con maggiore fiducia alla sfida contro l’Irlanda del Nord.