Italia U21, i convocati di Baldini: la prima di Ahanor e un gioiello Juve, la lista

Torna protagonista anche l’Italia Under 21, pronta a rimettersi in moto in una fase cruciale del proprio cammino europeo. Il commissario tecnico Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei convocati per le sfide contro Macedonia del Nord e Svezia, valide per le qualificazioni a Euro 2027. Gli azzurrini arrivano a questi appuntamenti con ambizione, ma anche con qualche assenza pesante. Non saranno infatti della partita Palestra e Niccolò Pisilli, promossi in Nazionale maggiore dal CT Gennaro Gattuso. Un salto importante, che certifica il valore del lavoro svolto finora nel gruppo Under 21. Pesano anche le assenze degli infortunati Camarda, Idrissi e Mane, che riducono ulteriormente le opzioni a disposizione di Baldini. Le prossime due gare rappresentano un banco di prova fondamentale per il percorso dei ragazzi.Tra conferme e volti nuovi, il gruppo si prepara a dimostrare solidità e qualità.