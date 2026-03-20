Italia U21, i convocati di Baldini: la prima di Ahanor e un gioiello Juve, la lista

Torna protagonista anche l’Italia Under 21, pronta a rimettersi in moto in una fase cruciale del proprio cammino europeo. Il commissario tecnico Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei convocati per le sfide contro Macedonia del Nord e Svezia, valide per le qualificazioni a Euro 2027. Gli azzurrini arrivano a questi appuntamenti con ambizione, ma anche con qualche assenza pesante. Non saranno infatti della partita Palestra e Niccolò Pisilli, promossi in Nazionale maggiore dal CT Gennaro Gattuso. Un salto importante, che certifica il valore del lavoro svolto finora nel gruppo Under 21. Pesano anche le assenze degli infortunati Camarda, Idrissi e Mane, che riducono ulteriormente le opzioni a disposizione di Baldini. Le prossime due gare rappresentano un banco di prova fondamentale per il percorso dei ragazzi.Tra conferme e volti nuovi, il gruppo si prepara a dimostrare solidità e qualità.
I convocati di Baldini
Il ct Baldini ha puntato soprattutto su profili esperti per rafforzare la difesa: spiccano Bartesaghi e il debuttante Ahanor, fresco di cittadinanza italiana. Prima convocazione tra i pali per Daffara, portiere di proprietà della Juventus che in questa stagione si sta mettendo in luce in prestito con l’Avellino. In lista anche Motta della Lazio, protagonista di un’ottima prestazione contro il Milan. Presente inoltre Faticanti della Next Gen, mentre viene confermato Venturino, trasferitosi dal Genoa alla Roma durante il mercato invernale. In attacco, il punto di riferimento sarà Ekhator, insieme anche a Venturino.
Questa la lista completa dei convocati:
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Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
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Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);
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Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);
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Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).