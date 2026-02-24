Oltre Daffara, Juve sul nuovo portiere: il nome più caldo è la rivelazione della stagione

La partenza sempre più probabile di Mattia Perin a fine stagione apre ufficialmente la caccia da parte della Signora a un dodicesimo affidabile. Quello che per anni è stato il portiere di Latina, che a 33 anni necessita di trovare più spazio e desidera giocare con continuità nel finale di carriera. Per questo a gennaio il numero uno bianconero si era promesso al Genoa. Tanto che era già pronto un contratto fino al 2028 per riportare l’ex Padova al Grifone. Peccato che Luciano Spalletti e Damien Comolli abbiano bloccato l’affare , quando era a un passo dall’essere completato. Il motivo è semplice: il tecnico non voleva perdere a stagione in corso un elemento prezioso e carismatico all’interno dello spogliatoio; mentre il Ceo bianconero chiedeva un indennizzo di 2-3 milioni per liberare il portiere. E così i liguri hanno preferito virare sul più economico Bijlow .

Perin-Juve: un rapporto destinato a culminare

In estate però il club genoano potrebbe tornare alla carica, così come la Fiorentina di Paratici che resta un grande estimatore di Perin. Fu proprio il dirigente piacentino a portalo alla Juve nell’estate 2018 e lo accoglierebbe volentieri in Viola, dove c’è quel David De Gea molto apprezzato sia Comolli (l’aveva cercato in estate) sia dal ds Marco Ottolini, che due anni fa aveva provato a portarlo al Genoa. Da non escludere che nei prossimi mesi le loro strade possano in qualche modo incrociarsi. Vedremo. Intanto la Juve sta seguendo uno dei migliori portieri emergenti nostrani: visionato in un paio di circostanze Lorenzo Palmisani, autore finora di una grande stagione in Serie B col Frosinone. L’estremo difensore di Alatri ha già completato ben 10 clean sheet in 24 presenze e rappresenta uno dei fattori principali che hanno portato i gialloazzurri a lottare per la promozione in Serie A. Un rendimento che non è passato affatto inosservato e ha destato l’interesse pure della Signora, che lo tiene d’occhio e continuerà a monitorarlo anche con la Nazionale Under 21 italiana, dove Palmisani ha già collezionato 4 presenze dal debutto avvenuto in ottobre.

Juve, porte girevoli: da Palmisani a Daffara

Da un classe 2004 all’altro: alla Continassa si godono la crescita di Giovanni Daffara che dopo le annate brillanti con la Next Gen ha saputo ritagliarsi uno spazio importante pure in B ad Avellino. Tanto che nei piani della dirigenza juventina si prospetta nella prossima stagione un altro prestito. Stavolta in Serie A per cercare di imporsi anche nell’Olimpo del calcio italiano. Lo step necessario per poi tornare alla casa madre bianconera per giocarsi le proprie chance. Nel frattempo la Juve ha già intavolato i primi dialoghi per blindare Daffara col prolungamento del contratto. A Torino infatti credono tanto in questo ragazzo che, anno dopo anno, sta dimostrando di poter avere un brillante avvenire.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE