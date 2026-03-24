Bastoni, Mancini, Tonali, Calafiori: le novità verso Italia-Irlanda del Nord, cosa filtra da Coverciano

L' Italia prosegue la sua preparazione in vista del prossimo impegno contro l’ Irlanda del Nord , in programma a Bergamo il 26 marzo. Il gruppo guidato da Gattuso ha completato la seconda giornata di allenamenti a Coverciano, concentrandosi su una seduta intensa e ricca di indicazioni. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili a una gara importante, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Lo staff azzurro continua a valutare con attenzione ogni dettaglio, soprattutto in relazione alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Non mancano infatti i dubbi di formazione, che accompagneranno il commissario tecnico fino alle ore precedenti al match.

Segnali positivi dall’allenamento e gestione degli acciaccati

La sessione odierna si è svolta a porte chiuse ed è stata caratterizzata da una lunga partitella contro una formazione giovanile dell’Empoli, utile per testare schemi e soluzioni tattiche. In campo si sono visti anche Mancini, Tonali e Calafiori, che hanno regolarmente preso parte al lavoro con il gruppo. Buone notizie arrivano anche da Bastoni, che sembra in costante miglioramento dopo i problemi fisici accusati nelle ultime settimane. Se nella giornata precedente si era limitato a una corsa leggera e senza movimenti bruschi, in quella di oggi ha aumentato l’intensità, lavorando anche con il pallone. Il difensore ha comunque gestito gli sforzi senza forzare, segno di un recupero ancora da consolidare. La sua presenza per la partita non è certa, ma cresce l’ottimismo almeno per una convocazione. Anche un suo eventuale impiego dalla panchina potrebbe rappresentare una risorsa preziosa. Lo staff medico continua a monitorare con attenzione ogni segnale.

Condizioni in evoluzione e scelte ancora aperte

I calciatori arrivati in ritiro con piccoli acciacchi stanno seguendo quindi programmi personalizzati di recupero. Le loro condizioni vengono valutate quotidianamente, con l’obiettivo di capire chi potrà essere realmente disponibile contro l’Irlanda del Nord. Le prossime ore saranno decisive per chiarire il quadro complessivo e fornire indicazioni più precise a Gattuso. Il commissario tecnico dovrà sciogliere diversi nodi legati alla formazione titolare, tra recuperi in extremis e scelte tattiche. L’equilibrio tra condizione fisica e rendimento sarà determinante nelle decisioni finali. Nel frattempo, il gruppo dell'Italia continua a lavorare con concentrazione e intensità, consapevole dell’importanza dell’impegno imminente. L’avvicinamento alla gara entra così nella sua fase cruciale.