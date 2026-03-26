Gattuso taglia Cambiaso, prima sorpresa Italia: l’elenco dei convocati per l’Irlanda del Nord

Manca ormai poco al fischio d'inizio del match tra Italia e Irlanda del Nord , semifinale dei playoff che valgono l'accesso ai Mondiali 2026. La posta in gioco è altissima : gli Azzurri devono vincere a ogni costo per raggiungere la finale e sperare di strappare un pass per la Coppa del Mondo, competizione che la nazionale italiana non gioca da ormai 12 anni. Per questo la squadra di Gattuso ( qui le sue parole in conferenza stampa ) non potrà permettersi di sbagliare visto che ci sono intere generazioni di bambini che non hanno ancora visto l'Italia a un Mondiale e che non vedono l'ora di farlo. In vista della partita il ct azzurro ha quindi comunicato la lista dei convocati: out a sorpresa Cambiaso .

Italia-Irlanda del Nord, i convocati: sorpresa Cambiaso

Sono ben cinque i giocatori che sono stati esclusi da Gattuso: Caprile, Coppola, Cambiaso, Scamacca e Cambiaghi. In particolare, l'assenza del giocatore della Juve è quella che lascia sorpresi i tifosi. L'esterno italiano non sta giocando la sua miglior stagione, ma con l'Italia è sempre stato convocato, autore di ottime prestazioni. Eppure nonostante questo il ct ha deciso di lasciarlo in tribuna per dare spazio a Politano, che dovrebbe essere il titolare sulla destra, e Palestra, tra le grandi rivelazioni di questa Serie A.

In tribuna insieme agli esclusi ci saranno anche Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni, al momento infortunati ma da sempre parte del gruppo della Nazionale. Servirà anche il loro supporto per vincere questa partita e raggiungere la finale, dove l'Italia affronterebbe la vincente tra Galles e Bosnia. Di seguito, ecco tutti i convocati:

Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

Difensori - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.

Centrocampisti - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito