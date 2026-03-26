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Gattuso taglia Cambiaso, prima sorpresa Italia: l’elenco dei convocati per l’Irlanda del Nord

Le scelte del ct azzurro in vista del playoff di qualificazione per i Mondiali 2026: cinque giocatori esclusi
3 min
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Manca ormai poco al fischio d'inizio del match tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale dei playoff che valgono l'accesso ai Mondiali 2026. La posta in gioco è altissima: gli Azzurri devono vincere a ogni costo per raggiungere la finale e sperare di strappare un pass per la Coppa del Mondo, competizione che la nazionale italiana non gioca da ormai 12 anni. Per questo la squadra di Gattuso (qui le sue parole in conferenza stampa) non potrà permettersi di sbagliare visto che ci sono intere generazioni di bambini che non hanno ancora visto l'Italia a un Mondiale e che non vedono l'ora di farlo. In vista della partita il ct azzurro ha quindi comunicato la lista dei convocati: out a sorpresa Cambiaso.

Italia-Irlanda del Nord, i convocati: sorpresa Cambiaso

Sono ben cinque i giocatori che sono stati esclusi da Gattuso: Caprile, Coppola, Cambiaso, Scamacca e Cambiaghi. In particolare, l'assenza del giocatore della Juve è quella che lascia sorpresi i tifosi. L'esterno italiano non sta giocando la sua miglior stagione, ma con l'Italia è sempre stato convocato, autore di ottime prestazioni. Eppure nonostante questo il ct ha deciso di lasciarlo in tribuna per dare spazio a Politano, che dovrebbe essere il titolare sulla destra, e Palestra, tra le grandi rivelazioni di questa Serie A.

In tribuna insieme agli esclusi ci saranno anche Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni, al momento infortunati ma da sempre parte del gruppo della Nazionale. Servirà anche il loro supporto per vincere questa partita e raggiungere la finale, dove l'Italia affronterebbe la vincente tra Galles e Bosnia. Di seguito, ecco tutti i convocati:

Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.
Difensori - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.
Attaccanti - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Cambiaso tra Juve e Italia: i numeri di una stagione sulle montagne russe

Fin qui non è stata la miglior annata della carriera di Cambiaso. L'esterno italiano con la maglia della Juve ha giocato 28 partite in Serie A, 2191 minuti in cui però non è riuscito a lasciare il segno. Il classe 2000 ha segnato 3 gol e fornito 3 assist ma ha anche ricevuto 1 cartellino rosso, segnato 2 autogol e commesso diversi errori gravi. Una serie di prestazioni altalenanti che evidentemente hanno convinto Gattuso a non puntare su di lui, preferendogli Palestra.

Eppure in Nazionale Cambiaso è stato utilizzato spesso e volentieri, da titolare o a partita in corso. L'esterno della Juve, infatti, ha giocato 6 delle 8 partite del girone di qualificazione ai Mondiali 2026, rimanendo in panchina soltanto nelle due partite perse contro la Norvegia. Il classe 2000 ha anche segnato 1 gol (contro la Moldavia) e fornito 2 assist ma non è comunque bastato per garantirgli la convocazione nella partita più importante dell'Italia di questa stagione.

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Manca ormai poco al fischio d'inizio del match tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale dei playoff che valgono l'accesso ai Mondiali 2026. La posta in gioco è altissima: gli Azzurri devono vincere a ogni costo per raggiungere la finale e sperare di strappare un pass per la Coppa del Mondo, competizione che la nazionale italiana non gioca da ormai 12 anni. Per questo la squadra di Gattuso (qui le sue parole in conferenza stampa) non potrà permettersi di sbagliare visto che ci sono intere generazioni di bambini che non hanno ancora visto l'Italia a un Mondiale e che non vedono l'ora di farlo. In vista della partita il ct azzurro ha quindi comunicato la lista dei convocati: out a sorpresa Cambiaso.

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Sono ben cinque i giocatori che sono stati esclusi da Gattuso: Caprile, Coppola, Cambiaso, Scamacca e Cambiaghi. In particolare, l'assenza del giocatore della Juve è quella che lascia sorpresi i tifosi. L'esterno italiano non sta giocando la sua miglior stagione, ma con l'Italia è sempre stato convocato, autore di ottime prestazioni. Eppure nonostante questo il ct ha deciso di lasciarlo in tribuna per dare spazio a Politano, che dovrebbe essere il titolare sulla destra, e Palestra, tra le grandi rivelazioni di questa Serie A.

In tribuna insieme agli esclusi ci saranno anche Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni, al momento infortunati ma da sempre parte del gruppo della Nazionale. Servirà anche il loro supporto per vincere questa partita e raggiungere la finale, dove l'Italia affronterebbe la vincente tra Galles e Bosnia. Di seguito, ecco tutti i convocati:

Portieri - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.
Difensori - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Scalvini, Bastoni, Mancini.
Centrocampisti - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.
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