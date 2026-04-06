Ventura: "Da Italia-Svezia del 2017 non è cambiato nulla. Il prossimo ct? Ultimo dei problemi"

I problemi del calcio italiano e l'esempio Vergara

Infine, Ventura si è soffermato sul tema dello sviluppo dei giovani, citando anche il dossier di Roberto Baggio, che come il Divin codino, anche lui aveva proposto: "Ritenevo che ci fosse la necessità di comportamenti diversi. I palazzi si costruiscono dalle fondamenta, non dall'attico. Un tempo, i giovani giocavano 4-5 ore al giorno, tutti i giorni. Giocavano per strada o negli oratori. Se questi spazi non ci sono più perché la società è cambiata, bisogna crearne di nuovi. Nei centri vanno messi allenatori-educatori capaci e pagati, che non hanno l'obiettivo di vincere il torneino, ma di creare e di far crescere. Dopo aver creato e cresciuto, non deve esserci la dispersione: il passaggio dalla Primavera alla prima squadra è troppo grande in Italia". Ventura ha fatto anche esempi concreti legati ai giovani talenti, citando Vergara: "Lui è nel Napoli da sempre, ma non avrebbe giocato neanche un minuto e non ci fossero stati tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli quest'anno. Lo stesso Pisilli è da tempo che si conosce, poteva avere molto più minuti sulle spalle e sulle gambe". Poi ha concluso: "Una volta si viveva solo ed esclusivamente di tecnica. Oggi spesso nei settori giovanili l'ambizione dell'allenatore non è quello di crescere un talento, ma raggiungere un obiettivo per poter poi uscire dal settore giovanile e fare strada in maniera individuale. Serve cambiare atteggiamento, il modo di proporre e di proporsi".