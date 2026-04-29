Mourinho, caso Rocchi e nuova Italia: "Non ci volevamo credere. Voto per la doppia M"  

Il futuro come ct, l'Inter di Chivu e l'elogio a Farioli

Mourinho chiude, almeno per ora, alla possibilità di guidare una nazionale: "Non è ancora il momento. Ci penso ma poi penso anche alla mia vita senza calcio di club: senza allenare tutti i giorni, vincere perdere e pareggiare tre volte a settimana. Essere felice, triste, frustrato, voler migliorare... non riesco a immaginare la mia vita senza queste cose. Non è ancora arrivato il momento per una nazionale". Spazio poi all’Inter, vicina a un nuovo scudetto, e al lavoro di Chivu: "Secondo me è stato molto intelligente: non è passato dal campo alla panchina da una settimana all'altra come hanno fatto altri ex giocatori. Cristian ha fatto anni con i giovani, con la Primavera, ha fatto i corsi e ha studiato. Ha fatto una piccola esperienza in una piazza come Parma, dove aveva meno pressione e responsabilità. È arrivato all'Inter in una situazione di stabilità ed è stato bravissimo a vincere lo scudetto al primo anno. Se ho mandato un messaggio a Chivu per lo scudetto? Non mi sono ancora congratulato, tutti sappiamo che lo vincerà però lo deve vincere. Non sono superstizioso ma credo molto in queste cose: finché la matematica non lo dirà non sarà fatta. Quando vincerà sarò lì a congratularmi".