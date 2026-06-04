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Pagelle Italia: Lipani il migliore, Esposito un pericolo, Chiarodia con personalità

Voti e giudizi degli Azzurri di Baldini dopo l’amichevole con Lussemburgo: Bartesaghi incisivo, Favasuli turbo
Sergio Baldini
Italia

Italia

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Buona la prima per la "Giovane Italia" di Silvio Baldini, all'esordio sulla panchina della Nazionale maggiore. Nell'amichevole contro il Lussemburgo gli azzurri centrano la vittoria grazie alla rete di Francesco Pio Esposito, ma sono diversi i segnali positivi che lasciano ben sperare per il futuro. Nel secondo test, in programma domenica alle 21, l'Italia volerà in Grecia. 

Pagelle Italia

Donnarumma 6

Nel primo tempo si limita a far ripartire l’azione e a guidare i compagni dall’alto della sua esperienza, nel secondo aggiunge qualche uscita alta utile.

  

Favasuli 7

Attento in difesa e arrembante in fase offensiva. Magari non sempre preciso, ma decisamente positivo.

 

Fortini (21’ st) 6

Presidia la zona e accompagna l’azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Comuzzo 6

Attento sui continui movimenti di Sinani. 

Mane (30’ st) ng. 

Chiarodia 6.5

Mostra ottima personalità in fase di impostazione, non sempre sorretta da altrettanta qualità nel passaggio. Efficace in difesa.  

Bartesaghi 7

Incisivo quando si inserisce in avanti, come allo scadere del primo tempo quando serve un bel pallone a Esposito. Dovrebbe provarci un po’ di più e lo fa nella ripresa.

 

Ahanor (44’ st) ng.

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Pisilli 6

Un buon filtrante per Lipani avvia l’azione del tacco a fil di palo di Esposito, ma quando sempre di tacco Esposito lo serve in area è precipitoso e in generale nel primo tempo non è all’altezza delle attese. Suo il corner dello 0-1, scintilla di una ripresa più scoppiettante, con tanto di palo colpito.

 

Lipani 7

Il migliore del centrocampo azzurro, a parte una sbavatura nel primo tempo. Perno del gioco, si fa vedere anche in area avversaria: suo il pallone su cui Esposito sfiora il gran gol di tacco. 

Dagasso (30’ st) ng. 

Ndour 6.5

Suo il primo tiro, prova a far valere il fisico negli spazi stretti e proprio così al 44’ pt si libera per mandare al tiro Koleosho. Un paio di conclusioni anche nella ripresa, deviate.

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Cherubini 6.5

Primo tempo più da sponda per gli inserimenti di Favasuli che da incursore in prima persona, più intraprendente nel secondo.

 

Fini (21’ st) 5.5

A pochi minuti dall’ingresso spreca una buona occasione. 

Esposito 7.5

Pericoloso ogni volta che viene servito, con due colpi di tacco sfiora un gol da Mondiale e mette in condizione di segnare Pisilli, poi sblocca di testa in avvio di ripresa.

 

Camarda (30’ st) 6

Subito pericoloso di testa.

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Koleosho 6

Un paio di spunti frizzanti in avvio, ma sono bollicine poco persistenti. E quando a fine primo tempo Ndour lo manda al tiro da ottima posizione la conclusione è sgasata. Risale in avvio di ripresa.

Inacio (44’ st) ng. 

Ct Baldini 6.5

I ragazzi della sua Under lo ripagano con impegno (e ci mancherebbe) e anche buona personalità, crescendo nella ripresa. 

 

 

 

 

 

 

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Buona la prima per la "Giovane Italia" di Silvio Baldini, all'esordio sulla panchina della Nazionale maggiore. Nell'amichevole contro il Lussemburgo gli azzurri centrano la vittoria grazie alla rete di Francesco Pio Esposito, ma sono diversi i segnali positivi che lasciano ben sperare per il futuro. Nel secondo test, in programma domenica alle 21, l'Italia volerà in Grecia. 

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Donnarumma 6

Nel primo tempo si limita a far ripartire l’azione e a guidare i compagni dall’alto della sua esperienza, nel secondo aggiunge qualche uscita alta utile.

  

Favasuli 7

Attento in difesa e arrembante in fase offensiva. Magari non sempre preciso, ma decisamente positivo.

 

Fortini (21’ st) 6

Presidia la zona e accompagna l’azione.

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