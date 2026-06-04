Pagelle Italia: Lipani il migliore, Esposito un pericolo, Chiarodia con personalità

Pisilli 6

Un buon filtrante per Lipani avvia l’azione del tacco a fil di palo di Esposito, ma quando sempre di tacco Esposito lo serve in area è precipitoso e in generale nel primo tempo non è all’altezza delle attese. Suo il corner dello 0-1, scintilla di una ripresa più scoppiettante, con tanto di palo colpito.