Italia, buona la prima per Baldini: ci pensa Pio Esposito. Olanda ko con l'Algeria, pari Polonia

Riprende bene la Nazionale dei giovani di Silvio Baldini , che dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 a seguito della sconfitta rimediata contro la Bosnia di Edin Dzeko trova la prima vittoria in amichevole contro il Lussemburgo . A trascinare gli Azzurri al successo ci ha pensato Francesco Pio Esposito , centravanti dell' Inter che assieme a Donnarumma ha sposato il progetto Baldini, fatto principalmente di Under 21 e giovani promesse azzurre. La rete è arrivata al 49', risultando decisiva ai fini del risultato a favore dell'Italia, che non ha trovato altri gol nel corso del match. Al 90' ingresso in campo ed esordio anche per il giovanissimo Samuele Inacio , attualmente in forza al Borussia Dortmund.

Olanda ko con l'Algeria, pari Polonia e Danimarca

L'Olanda di Malen cade in amichevole contro l'Algeria, con il gol di Hadj Moussa all'86' che non ha lasciato scampo agli Orange. La nazionale olandese prenderà parte ai Mondiali del 2026 nel girone F assieme a Giappone, Tunisia e Svezia. Termina in parità la sfida tra Polonia e Nigeria: apre le marcature Moffi al 23', a cui risponde Potulski al 45'. Nel secondo tempo Onuachu al 77' trova il gol del vantaggio su rigore, a cui risponde nei minuti finali Wisniewski al 95'. Finisce senza gol l'amichevole Congo-Danimarca disputata questa sera a Liegi. Per la Repubblica Democratica del Congo un test di preparazione ai Mondiali del 2026 (girone K con Portogallo, Uzbekistan e Colombia). La nazionale danese, invece, è una delle grandi escluse dalla kermesse iridata in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti.