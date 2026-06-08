Pagelle Italia: Mane sicuro, maturità Chiarodia, frittata Reggiani, Esposito bomber del futuro

Due vittorie su due. L'Italia vince anche in Grecia: 1-0 il risultato finale, a decidere la sfida è stato ancora una volta Pio Esposito. Si chiude il ciclo delle due amichevoli per gli azzurri, in attesa del nuovo presidente della Figc e del nuovo commissario tecnico che prenderà in mano la Nazionale in vista della prossima Nations League, che inizierà a settembre. Ma i segnali positivi sono arrivati dalla giovane Italia costruita per l'occasione da Silvio Baldini. Il ct ad interim ha confermato nove undicesimi della formazione schierata contro il Lussemburgo, le uniche novità hanno riguardato la fascia destra - Ahanor al posto di Favasuli - e il tridente d'attacco, con Ekhator che ha sostituito l'infortunato Cherubini. Debutto nel finale anche per Faticanti, la Grecia ha sfiorato il pareggio con Pavlidis, decisiva la parata di Donnarumma.
Pagelle Italia
Donnarumma 7
Non molto impegnato, ma emana sicurezza, da capitano: reattivo su Pavlidis. E quando non ci arriva lui, lo aiuta il palo.
Ahanor 5.5
Gli capita spesso a tiro il cliente più difficile da affrontare, Tzolis. E prova a fermarlo anche con le cattive.
Mane (1’ st) 6.5
Più sicuro: ci mette una pezza nel recupero ed evita di rimettere in gioco ghli avversari.
Chiarodia 6.5
Prova di maturità dell’azzurro nato in Germania: solido e concentrato.
Comuzzo 6.5
Prestazione positiva: regge l’urto con Douvikas senza troppe ansie. Deve uscire per un problema al polpaccio.
Reggiani (10’ st) 5
Lui invece combina la frittata, placcando proprio l’attaccante del Como lanciato a rete. Rosso diretto e partita che dura meno di un quarto d’ora.
Bartesaghi 6.5
Più attento a difendere che a spingere, decisivo con un salvataggio quasi al novantesimo.
Pisilli 7
Tra i centrocampisti è quello che ci mette più energia negli inserimenti. E pure quando c’è da lottare, soprattutto nel concitato finale.
Lipani 6.5
Davanti alla difesa a impostare con ordine e precisione.
Dagasso (30’ st) 6
Prova a gestire il ritmo.
Ndour 5.5
Resta a galla grazie alla fisicità, ma incide poco.
Koleosho 6.5
Un paio di cross interessanti, potrebbe osare di più perché su quella corsia di spazi ne avrebbe parecchi. Nella ripresa passa a sinistra e diventa più pericoloso: traversa clamorosa su assist di Seydou Fini. Faticanti (42’ st) ng
Esposito 7.5
I numeri dicono tanto, se non tutto: quinto gol nella Nazionale maggiore, si conferma l’azzurro più in forma e il bomber al quale aggrapparsi anche per il futuro. Fraseggia con disinvoltura con i compagni di reparto, pure nello stretto, nell’azione dell’1-0 ha il tempo di girarsi, ma il movimento da centravanti è da applausi. Camarda (42’ st) ng.
Ekhator 6.5
Buon debutto nella Nazionale maggiore: subito uno spunto molto interessante, sprigionando la potenza dei tanti cavalli nel suo motore. Poi l’assist con i contagiri per Pio che vale l’1-0.
Fini (1’ st) 6
Gran palla per Koleosho dopo un paio di minuti. Deve uscire quando l’Italia finisce in 10.
Favasuli (29’ st) 6.5
Sfiora un super gol, ma il portiere si oppone.
Ct Baldini 6.5
La mentalità è quella giusta, anche in inferiorità numerica: sapersi adattare, saper soffrire, lottare.
Arbitro Frid 5.5
Fatica a gestire anche una amichevole.
Due vittorie su due. L'Italia vince anche in Grecia: 1-0 il risultato finale, a decidere la sfida è stato ancora una volta Pio Esposito. Si chiude il ciclo delle due amichevoli per gli azzurri, in attesa del nuovo presidente della Figc e del nuovo commissario tecnico che prenderà in mano la Nazionale in vista della prossima Nations League, che inizierà a settembre. Ma i segnali positivi sono arrivati dalla giovane Italia costruita per l'occasione da Silvio Baldini. Il ct ad interim ha confermato nove undicesimi della formazione schierata contro il Lussemburgo, le uniche novità hanno riguardato la fascia destra - Ahanor al posto di Favasuli - e il tridente d'attacco, con Ekhator che ha sostituito l'infortunato Cherubini. Debutto nel finale anche per Faticanti, la Grecia ha sfiorato il pareggio con Pavlidis, decisiva la parata di Donnarumma.
Pagelle Italia
Donnarumma 7
Non molto impegnato, ma emana sicurezza, da capitano: reattivo su Pavlidis. E quando non ci arriva lui, lo aiuta il palo.
Ahanor 5.5
Gli capita spesso a tiro il cliente più difficile da affrontare, Tzolis. E prova a fermarlo anche con le cattive.
Mane (1’ st) 6.5
Più sicuro: ci mette una pezza nel recupero ed evita di rimettere in gioco ghli avversari.