Pagelle Italia: Mane sicuro, maturità Chiarodia, frittata Reggiani, Esposito bomber del futuro

Due vittorie su due. L'Italia vince anche in Grecia: 1-0 il risultato finale, a decidere la sfida è stato ancora una volta Pio Esposito. Si chiude il ciclo delle due amichevoli per gli azzurri, in attesa del nuovo presidente della Figc e del nuovo commissario tecnico che prenderà in mano la Nazionale in vista della prossima Nations League, che inizierà a settembre. Ma i segnali positivi sono arrivati dalla giovane Italia costruita per l'occasione da Silvio Baldini. Il ct ad interim ha confermato nove undicesimi della formazione schierata contro il Lussemburgo, le uniche novità hanno riguardato la fascia destra - Ahanor al posto di Favasuli - e il tridente d'attacco, con Ekhator che ha sostituito l'infortunato Cherubini. Debutto nel finale anche per Faticanti, la Grecia ha sfiorato il pareggio con Pavlidis, decisiva la parata di Donnarumma.