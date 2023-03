Italia Under 21, convocati Fagioli, Miretti e Ricci. Cinque le novità di Nicolato

La pausa per le nazionali si avvicina. Impegni in programma non solo per l'Italia dei grandi, ma anche per l'Under 21 del commissario tecnico Paolo Nicolato. Gli azzurrini in questo fine marzo giocheranno contro Serbia e Ucraina. Il c.t. ha diramato la lista dei convocati per i prossimi due match: 28 i calciatori chiamati.