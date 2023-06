Europeo U21, preconvocati Italia: Nicolato chiama Kean!

La Nazionale Under 21 prenderà parte alla fase finale dell'Europeo, ma la marcia di avvicinamento inizia al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Per gli Azzurrini allenati dal ct Paolo Nicolato, infatti, al via uno stage da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno proprio prima dell'ufficializzazione della lista dei 23 convocati per l'Europeo, prevista per martedì 13. L'Europeo Under 21, giunto alla sua 24esima edizione alla si giocherà dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia, con in palio anche tre pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il ct ha ufficializzato la lista degli azzurrini per lo stage.