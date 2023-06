Italia U21, Cittadini sull’Europeo: “I big come Tonali qui per un motivo"

Il 22 giugno inizierà il cammino dell' Italia di Nicolato all'Europeo U21 . Gli azzurrini esordiranno nel big match contro la Francia , in un girone molto complicato con Svizzera e Norvegia. Giorgio Cittadini , difensore classe 2002 che in questa stagione ha giocato al Modena (in prestito dall'Atalanta), ha parlato in conferenza stampa.

Italia U21, le dichiarazioni di Cittadini sull'Europeo e il futuro

Cittadini ha parlato così del prossimo avversario e dell'inizio del torneo: "Siamo molto fiduciosi perché sappiamo che la Francia è una grande squadra, ma vogliamo dimostrare che anche noi lo siamo e sicuramente non ci tireremo indietro. Paura? Non la calcolo neanche perché sono uno a cui piace affrontare nuove esperienze e dimostrare quanto valgo. Non vedo l'ora di dimostrarlo a tutti". A chi gli ha chiesto se la presenza nella rosa di big quali Tonali, Scalvini e Gnonto, aumenti la pressione sulla squadra, ha risposto così: "Non credo si debba parlare di pressione. E' bello che ci siano qui giocatori che giocano già ad alti livelli a darci una mano, vuol dire che dobbiamo davvero puntare in alto in questo Europeo". Poi sul futuro: "Mi piacerebbe un sacco restare un altro anno a Modena pero' vorrei puntare anche piu' in alto e vedere se riesco a competere a livelli piu' alti.

Italia U21, le parole di Nicolato

Queste le dichiarazioni del ct dell'Italia U21: "Timori non ne ho. So che faremo del nostro meglio. Le idee le abbiamo molto chiare sia noi che i giocatori, ci siamo concentrati su quelle cose che riteniamo di poter fare un po' meglio, ci abbiamo lavorato nei limiti del tempo che abbiamo, che non è tanto, cercando di compensare il fatto che con molti non ci vediamo da tantissimo tempo". Poi ha proseguito: "Sono abbastanza sereno perché ho visto lavorare la squadra molto bene e le incognite che si hanno sono quelle che ogni allenatore e squadra hanno prima di iniziare una competizione di alto livello. Sono curioso di vedere al debutto contro la Francia di che pasta siamo fatti e di chi livello siamo".