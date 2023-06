Nicolato caustico su arbitri e Var per la beffa di Francia-Italia Under 21

Italia U21, le dichiarazioni di Nicolato

Il commissario tecnico ha poi proseguito facendo un'analisi del match e della gestione arbitrale a prescindere dal Var: "A mio avviso ci siamo confermati squadra che merita di stare dentro questa competizione. Ora bisogna lavorare soprattutto sulla testa, petche questa esperienza ci deve aiutare a crescere. Ci sono stati alcuni episodi dove il Var c'entra poco e che tutto lo stadio ha visto senza il Var. Mi riferisco in particolare al fatto su Okoli, che era lì davanti a me, c'erano sia il quarto uomo che il guardalinee. L'impressione che ho avuto io è che togliendo il Var a degli arbitri che erano abituati a usarlo adesso, anche gli arbitri stessi non prendono più le decisioni in tempi brevi, non sono più abituati a dare attenzione a certe cose perché di solito erano risolte dal Var." Poi Nicolato ha continuato: "Speriamo che il calcio ci risarcisca, con la Svizzera abbiamo un solo risultato a disposizione. Dobbiamo tirare fuori il meglio senza rifugiarci nelle lamentele".