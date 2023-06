Furia Spagna, altro disastro agli Europei U21 senza Var: è polemica

Dal replay, però, si vede come Neschcheret, una volta bloccato il pallone, per velocizzare la ripresa del gioco si butti il pallone sulla propria gamba lasciandolo a disposizione dell'attaccante spagnolo che a porta vuota ha realizzato l'1 a 0. Il fischietto ha annullato tutto per un presunto e inesistente fallo ai danni dell'estremo difensore. Dallo stesso video si può notare come Rumsas sia girato dalla parte opposta rispetto all'episodio, altra situazione che ha scatenato le ire della Spagna e della panchina.

Spagna-Ucraina, errori arbitro come Francia-Italia

L'episodio in questione non è stato influente alla fine perché la Spagna è comunque riuscita a passare il girone come prima a discapito dell'Ucraina, ma resta una svista clamorosa e che avrebbe indirizzato la partita in maniera sicuramente diversa. Gli spagnoli hanno trovato il pari negli ultimi scampoli di gara, altrimenti si sarebbero piazzati secondi nel girone B. Un errore che sottolinea ancora di più la sciagurata scelta dell'UEFA di non utilizzare il Var nella competizione salvo poi tornare sui suoi passi (dai quarti sarà presente) dopo i torti subiti dall'Italia contro la Francia nella prima uscita del gruppo D. Rigori, gol fantasma e annullati per falli inesistenti: le polemiche non mancano ed è un peccato rovinare in questo modo una vetrina importante per i tanti giovani che ci sono.