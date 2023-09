Baldanzi tra Italia U21 e futuro: "Ora penso all'Empoli, poi spero di..."

È iniziato il nuovo ciclo dell' Italia Under 21 : dopo il flop all' Europeo di categoria , gli azzurrini saranno guidato da mister Carmine Nunziata , con l'auspicio di dar vita ad un ciclo vincente.

A parlare dello stesso Nunziata, in conferenza, è stato Tommaso Baldanzi. Trequartista dell'Empoli, con il ct ha conquistato il secondo posto allo scorso Mondiale Under 20, con la sconfitta in finale contro l'Uruguay.

Baldanzi: Italia e ct Nunziata

Queste le parole di Baldanzi in sala stampa: "Il mister può dare tanto, è un allenatore forte, i numeri parlano per lui. È vice campione del mondo con l'Under 20, ci sono tanti giocatori forti. Io penso di poter aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo, che è l'Europeo, siamo un gruppo forte e ci possiamo togliere belle soddisfazioni. Abbiamo due partite importanti che valgono per le qualificazioni e vogliamo fare bene per poi proseguire. È stato un cammino fantastico, nessuno si aspettava questo da noi. Siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, sono stato orgoglioso di come è andata. Dispiace perché speravamo di tornare a casa con un'altra medaglia ma siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto". Non solo Nazionale però: dopo un'estate da protagonista sul mercato, la permanenza ad Empoli...