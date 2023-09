Italia U21, le pagelle: Miretti debilitato, Zanotti sprinta, scossa Ndour

Inutile girarci intorno: uno 0-0 contro la Lettonia è deludente . Perché speravamo che l’Under 21 in qualche modo riuscisse ad avere la meglio sugli avversari, perché il valore tecnico è a nostro favore e perché alla fine la partita l’abbiamo fatta noi - anche se nel secondo tempo Vapne ha preso un palo su punizione che avrebbe avuto il sapore della grande beffa. L’Italia paga un primo tempo fatto di impressioni positive, ma che alla fine restano tali. Quando Casadei dopo 11’ ha già la prima chance in mischia e colpisce di ginocchio, l’impressione è che questa Italia possa mettere il match in discesa.

Invece il ritmo langue, Miretti trequartista (Baldanzi, reduce da una botta, non è andato nemmeno in panchina) fa fatica a trovare la posizione e quando al 28’ trova un corridoio splendido per Oristanio il giocatore del Cagliari si fa incantare da Beks. È l’occasione migliore di un primo tempo in cui si intuisce che qualcosa non va. Infatti Nunziata cambia subito a inizio ripresa la coppia d’attacco e con Esposito-Colombo le occasioni arrivano. Di testa la punta dello Spezia manda alta una buona occasione, Beks salva su Ndour (entrato proprio per Miretti) e anche su Casadei, che ci riprova pure di testa. Ruggieri e Zanotti sugli esterni stantuffano, ma alla fine gli Azzurrini pagano la condizione fisica di inizio anno che gli fa finire il match con il fiato corto.

Italia U21, c'è da lavorare

«Sicuramente potevamo fare molto meglio, siamo stati lenti, poco precisi - ha commentato Nunziata a caldo ai microfoni Rai -. È vero che abbiamo avuto delle palle gol e non le abbiamo sfruttate, ma abbiamo fatto poco sotto al profilo del gioco. La colpa non è degli attaccanti, è di tutta la squadra. Non tutto è da buttare, ci aspettavamo un altro inizio, ma qualcosa di buono già si è visto. Abbiamo pagato una condizione fisica precaria e poca qualità nei passaggi. C’è da lavorare». Nella pagina seguente le pagelle dei calciatori di Lettonia e Italia Under 21...

