Nasti, l'uomo dei gol pesanti: magia con l'U21, il Milan lo osserva a Bari

Marco Nasti non è come gli altri. No, lui proprio no. Il suo senso di responsabilità lo sta portando a diventare più maturo rispetto ai suoi quasi 20 anni, compleanno che festeggerà domenica. A maggio ha detto no all’Italia, proprio lui che ieri ha realizzato un gol importantissimo con l’Under 21 alla Turchia nel girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. La chiamata dell’Under 20 per giocare i Mondiali lo fa tentennare, gli lascia un dispiacere enorme rifiutare la convocazione, ma la sua missione è ancora più grande rispetto alla gloria personale: deve aiutare il Cosenza a salvarsi. I calabresi lo hanno preso in prestito dal Milan, per una sola stagione. Ma Nasti si è legato a tal punto da non voler abbandonare i Lupi per i playout contro il Brescia . Il destino lo ripaga: segna il gol nella gara d’andata e blinda così la permanenza in Serie B. Una gioia consegnata ad una città che lo ha adottato e che lui ha fatto di tutto per aiutare nel momento più difficile. Sacrificando persino il Mondiale Under 20 , un treno che per evidenti limiti d’età non sarebbe più passato.

Nasti nel segno di Colombo

Adesso Nasti ha cambiato la propria vita. Il Milan lo ha spedito in prestito al Bari e nel frattempo si è affacciato al mondo dell’Under 21 azzurra, convocato dal ct Carmine Nunziata. Entrato nella ripresa contro la Turchia, il classe 2003 ha subito lasciato il segno, siglando il gol del 2-0 essenziale per blindare un successo meritato per le occasioni create. Un gran bel biglietto da visita, per un ragazzo che sogna in grande. Sta cercando di compiere un percorso di crescita simile a quello di Lorenzo Colombo: passato dalla Serie B, poi finito nella massima serie a Lecce e infine, dopo un’estate a disposizione di Stefano Pioli al Milan, un’altra tappa intermedia in Serie A al Monza. Step by step, Nasti ha un obiettivo molto chiaro in testa: cercare di tornare in rossonero dalla porta principale nel più breve tempo possibile.

Anche al Bari un buon inizio: segna e sogna la A

L'anno scorso 5 gol in 27 presenze col Cosenza, ma quest'anno Nasti intende fare ancora di più. Col Bari ha iniziato col piede giusto: sua la rete importantissima nel pareggio in casa contro il Cittadella, che ha permesso ai galletti di acciuffare un punto d'oro. Mignani lo ha di fatto reso l'erede, anche in termini di ruolo, di Walid Cheddira, consegnandogli le chiavi dell'attacco. In quattro gare da titolare il giocatore si è mosso bene, raccordando il gioco e cercando di rendersi utile anche in fase di non possesso. Motivo che ha spinto l'Under 21 a chiamarlo per le sfide contro Lettonia e Turchia. Nasti ha risposto presente e alla seconda apparizione si è sbloccato. Adesso torna a Bari con un carico di entusiasmo in più e con tanta voglia di trascinare i pugliesi in Serie A, la categoria che sogna più di qualsiasi altra cosa.