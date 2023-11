Gnonto show, l'Italia U21 travolge San Marino: goleada e primo posto

L'Italia U21 travolge San Marino per 7-0 e vola in testa alla classifica del Gruppo A, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21. Orfani di Miretti, gli azzurrini di Nunziata, con questa larga vittoria, scavalcano l'Irlanda e si posizionano a quota 10 punti, in attesa dell'impegno degli irlandesi attesi in campo contro la Norvegia. Sempre più ultima la nazionale del San Marino, ferma a zero punti e senza aver mai messo a segno una rete.