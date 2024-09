Savona con l'Italia Under 21, Nunziata: "Lo tenevamo d'occhio..."

" Savona ? Noi teniamo d'occhio tutti quelli che sono in età . Lui ha sempre fatto parte della griglia dell'Under 21 è giusto che lui, come Pisilli, siano qui. Per quanto riguarda le convocazioni è giusto che io abbia chiamato chi merita. I giovani sono il futuro, bisogna avere un occhio di riguardo". Così il ct della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata , a margine della conferenza stampa per presentare le sfide contro San Marino e Norvegia valide per le qualificazioni all'Europeo di categoria, ha parlato del difensore della Juventus fresco di esordio con gol in Serie A .

Italia Under 21, le dichiarazioni di Nunziata

"Il nostro obiettivo è ottenere il massimo dei risultati in queste due partite per giocarci poi la qualificazione. Ci rivediamo dopo tanti mesi, ricominciamo un po' da capo. Dobbiamo capire come gestire diverse situazioni, ma anche con San Marino andrà in campo la squadra migliore", così il ct degli azzurrini che dopo il torneo Maurice Revello disputato in estate, proveranno a consolidare il primato in classifica nel girone A delle qualificazioni agli Europei 2025 Under 21. Che poi ha aggiunto: "Le convocazioni sono sempre state le stesse, bene o male. C'è qualche novità perché è giusto che chi merita venga chiamato. Qualcuno ha un po' di minutaggio in più, altri hanno giocato meno. Ci sono giocatori con degli acciacchi e diversi diffidati, vedremo".

Attualmente l'Italia ha 15 punti e si trova davanti all'Irlanda (13) e alla Norvegia (12), che però hanno una partita in meno. Il cammino dei ragazzi di Nunziata riprenderà con il match contro San Marino, in programma giovedì alle 16:45 a Latina.