Italia-Romania: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Europeo U21 in tempo reale  

Per un'Italia che rischia di non qualificazioni ai Mondiali per la terza edizione di fila ce n'è un'altra che sogna di vincere l'Europeo. Stiamo parlando dell'Under 21 di Carmine Nunziata che alle 21 fa il proprio esordio contro la Romania. Gli azzurrini, nonostante l'assenza del bomber Pio Esposito, 19 gol quest'anno con lo Spezia, sono volati in Slovacchia, dove da oggi al 28 giugno si terrà il torneo continentale, con grandi ambizioni. Partire con il piede giusto sarà determinante, anche perché poi ci sarà la sfida contro i padroni di casa e infine quella contro la Spagna, gara alla quale la nostra Nazionale vuole arrivare senza doversi giocare il pass ai quarti contro una delle favorite per la vittoria finale.