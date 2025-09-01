Baldini lancia l'Under 21: "Sogno Europeo e oro olimpico. Gattuso persona straordinaria"

Dopo l'eliminazione dagli Europei di categoria, arrivata nel mese di giugno contro la Germania del talento Nick Woltemade , l'Under 21 sarà guidata da Sivlio Baldini che si è presentato alla stampa. Il tecnico toscano, reduce dalla promozione in B con il Pescara, ha deciso di non proseguire la sua avventura con gli abruzzesi, accettando la proposta di Gabriele Gravina per il nuovo corso azzurro. Le partite contro Montenegro (si gioca venerdì a La Spezia alle ore 18.15) e Macedonia di martedì prossimo, inaugureranno la nuova gestione di un uomo di calcio che è sempre stato aperto a nuove sfide e nuove emozioni. Gli infortuni di Comuzzo, Kayode e Camarda priveranno Baldini di tre elementi preziosi, ma questa non sarà certamente una scusante.

Baldini, una chiamata inaspettata

Silvio Baldini si è detto emozionato dalla chiamata della Figc per allenare gli azzurrini: "Alla mia età non credevo di poter vivere un sogno del genere, la gioia sarà tanta di poter cantare l'inno a La Spezia con il cuore". Positivo è stato anche l'impatto con il gruppo: "Vorrei trasferire a questi ragazzi un concetto che non dev'essere banale, bisogna giocare con il cuore che è l'unico elemento che indica la strada da percorrere quando si inizia un cammino".

Obiettivi subito ambiziosi

Il neo tecnico dell'under 21 non ha paura di sognare in grande: "I calciatori li paragono a degli artisti che hanno la possibilità di fare ciò che hanno sempre sognato. Chiederò alla squadra di essere sempre propositiva, possiamo andare lontano magari puntando a vincere un Europeo o un oro olimpico. L'obiettivo è di allestire un gruppo che possa emozionare chi segue questo sport, in tv cambio canale quando assisto a gare noiose senza cross e tiri in porta". Baldini vuole scoprire ed esaltare il talento: "I giovani vanno aspettati, bisogna esaltare le loro qualità. Possiamo giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, la mia idea è che i moduli più offensivi in assoluto sono quelli che aiutano a coprire meglio il campo. Prediligo quei calciatori che attaccano la profondità e vanno alla ricerca del gol in maniera diretta". Poi parole al miele per il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso che in giornata ha anche parlato alla stampa: "Con lui ho avuto subito un grande feeling trattandosi di una persona schietta e senza filtri. Tra i nostri obiettivi ci sono anche quelli di proporre profili come Giovanni Leoni e Francesco Pio Esposito".