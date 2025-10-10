Italia-Svezia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale

L'Italia Under 21 ospita la Svezia all'incontro valido per la terza giornata del Girone E delle qualificazioni al campionato Europeo di categoria del 2027. Gli uomini di Silvio Baldini tornano in campo forte dei successi contro Montenegro (2-1) e Macedonia del Nord (1-0 e in 10 per 65 minuti), che permettono dunque agli Azzurrini di presentarsi all'appuntamento in programma a Cesena a punteggio pieno. A guidare il gruppo per differenza reti è però la Polonia. Gli svedesi di Daniel Backstrom proveranno invece a riscattare il ko alla seconda giornata con la selezione montenegrina (2-0). Il calendario di Francesco Camarda e compagni prevede poi la sfida contro l'Armenia prevista per il 14 ottobre a Cremona.
Italia-Svezia: dove vederla
L'incontro tre le selezioni di Baldini e Backstrom è in programma venerdì 10 ottobre alle ore 18.15 presso il Manuzzi di Cesena. Sarà possibile assistere all'incontro in diretta tv sul canale Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.
Segui Italia U21-Svezia U21 sul nostro sito.
Italia-Svezia: le probabili formazioni
ITALIA U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Guerino, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho. Allenatore: Baldini.
A disposizione: Martinelli, Mane, Idrissi, Cherubini, Fini, Berti, Dagasso, Ekhator, Fortini.
SVEZIA U21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Kurtulus, Zatterstrom, Perez Vinlof; Boudri, Karlsson, Swedberg; Nijie, Omorowa, Sonko. Allenatore: Backstrom.
A disposizione: Picornell, Makolli, Bergvall, Tolf, Ayari, Bjorklund, Kusi–Asare, Rafferty, Malachowski Thorell.
Arbitro: Jollenbeck (Germania). Assistenti: Gunsch e Weickenmeier. IV uff.: Reichel.