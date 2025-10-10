Italia-Svezia: orario, diretta e dove in tv e streaming le qualificazioni a Euro U21 in tempo reale

L'Italia Under 21 ospita la Svezia all'incontro valido per la terza giornata del Girone E delle qualificazioni al campionato Europeo di categoria del 2027. Gli uomini di Silvio Baldini tornano in campo forte dei successi contro Montenegro (2-1) e Macedonia del Nord (1-0 e in 10 per 65 minuti), che permettono dunque agli Azzurrini di presentarsi all'appuntamento in programma a Cesena a punteggio pieno. A guidare il gruppo per differenza reti è però la Polonia. Gli svedesi di Daniel Backstrom proveranno invece a riscattare il ko alla seconda giornata con la selezione montenegrina (2-0). Il calendario di Francesco Camarda e compagni prevede poi la sfida contro l'Armenia prevista per il 14 ottobre a Cremona.