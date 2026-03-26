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Italia-Macedonia: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere le qualificazioni a Euro U21

Gli Azzurrini scendono in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per la settima gara del girone di qualificazione per il prossimo Europeo
3 min
Italia-Macedonia: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere le qualificazioni a Euro U21© EPA

La Nazionale Under 21 è pronta. Contro la Macedonia del Nord, gli Azzurrini scenderanno in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per la settima partita delle qualificazioni ad Albania e Serbia 2027, la fase finale della 26esima edizione dell’Europeo. Servirà una vittoria per proseguire in un cammino che vede l’Italia inseguire la Polonia (3 i punti di distacco, dovuti alla sconfitta di Stettino nello scontro diretto), unica del girone ancora a punteggio pieno. “Ho un gruppo di ragazzi stupendi, meravigliosi. C’è piacere nello stare insieme, ogni giorno dimostrano che vogliono crescere, sono positivi e stanno bene fra loro divertendosi, riuscendo al tempo stesso a essere professionali. Fanno le cose giuste ed essere in mezzo al loro è un dono divino” ha detto in conferenza stampa Silvio Baldini.

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Dove vedere l'Italia U21: diretta tv e streaming

La partita tra Italia U21 e Macedonia U21 è in programma alle ore 18.15 al ‘Carlo Castellani’ di Empoli. La sfida sarà visibile in diretta tv su su Rai 2) e in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Italia U21-Macedonia U21: probabili formazioni

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Dagasso, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. CT: Baldini. A disposizione: Motta, Ahanor, Moruzzi, Berti, Faticanti, Guarino, Venturino, Cherubini, Ekhator.

MACEDONIA DEL NORD U21 (4-3-3): Vasiliev; Arizankovski, Melici, Dezkov, Hamza; Sofjanoski, Angelov, Gashtarov; Danev, Gjorgievski, Trajkov. CT: Stanic. A disposizione: L.Dzekov, Stojilevski, Dimeski, Ajetovic, Durakov, Maslarov, Stojanov, Manojlov, Ljatifi.

Italia U21-Macedonia U21, quote e pronostico

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