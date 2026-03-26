Italia-Macedonia: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere le qualificazioni a Euro U21

La Nazionale Under 21 è pronta. Contro la Macedonia del Nord, gli Azzurrini scenderanno in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per la settima partita delle qualificazioni ad Albania e Serbia 2027, la fase finale della 26esima edizione dell’Europeo. Servirà una vittoria per proseguire in un cammino che vede l’Italia inseguire la Polonia (3 i punti di distacco, dovuti alla sconfitta di Stettino nello scontro diretto), unica del girone ancora a punteggio pieno. “Ho un gruppo di ragazzi stupendi, meravigliosi. C’è piacere nello stare insieme, ogni giorno dimostrano che vogliono crescere, sono positivi e stanno bene fra loro divertendosi, riuscendo al tempo stesso a essere professionali. Fanno le cose giuste ed essere in mezzo al loro è un dono divino” ha detto in conferenza stampa Silvio Baldini.