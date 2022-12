Diretta Juventus Next Gen-Virtus Verona ore 14.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Sarà una Next Gen ancora più futuristica, quella tra campo e panchina oggi al Moccagatta contro la Virtus Verona. Perché un bel pezzo di squadra è a Londra agli ordini di Allegri: Riccio, Barbieri, Zuelli, Besaggio, Cerri e Barrenechea sono stati promossi insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. E senza dimenticare gli ormai aggregati fissi, da Iling-Junior in poi. Per una Juve che toglie, però, ce n'è anche una che dà: i vasi comunicanti delle giovanili bianconere permettono infatti a Brambilla di pescare dall'Under 19 i nomi di Hasa e Yildiz (prima chiamata), oltre a Mancini. Tra i soliti noti, invece, saranno ancora fuori per infortunio Senko, Turicchia, Pecorino e Da Graca. Out anche Muharemovic per un problema alla tibia. La Next Gen ci arriva dopo la sconfitta beffarda quanto meritata contro l'Arzignano. E quindi con l'obiettivo di tornare a vincere l'ultima d'andata per invertire il trend che vede i bianconeri battuti due volte nelle ultime tre in campionato. "È stato un peccato, ma nel complesso hanno giocato meglio di noi", le parole di Brambilla ai canali ufficiali ricordando la trasferta di domenica. E sul match di oggi: "La Virtus Verona è una squadra in salute, arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque. Ma dobbiamo essere fiduciosi, in casa abbiamo ottenuto ottimi risultati".