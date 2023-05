Vis Pesaro salva: scongiurato il rischio playout, retrocessa l’Imolese

La Vis Pesaro può festeggiare ufficialmente la salvezza in Lega Pro. Il reclamo dell'Imolese per ottenere la riduzione della sanzione di 8 punti per inadempienze amministrative è stato respinto dalla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, che inoltre ha aumentato la penalizzazione afflittiva a 10 punti. Il club ha quindi scongiurato definitivamente il rischio playout e giocherà per il sesto anno consecutivo in Serie C, che ora entrerà nel vivo anche con la prima fase nazionale dei playoff.