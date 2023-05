Forbes esalta il Campobasso: la rinascita, lo stadio e i progetti futuri

Il Campobasso americano: dai dilettanti ai nuovi progetti

Nell'articolo parla anche l'attore americano Mark Consuelos che è uno degli investitori che ha affiancato Rizzetta nel Campobasso. "Non avevo mai vinto nulla in vita mia - ha raccontato l'attore a proposito della partita di campionato che nei giorni scorsi ha sancito la promozione in D - e la sensazione è stata indescrivibile. Atterrare venerdì, arrivare in Molise e aspettare la partita di domenica è stato come aspettare il Natale". Rizzetta ha indicato anche i progetti in cantiere per il futuro della squadra: un accordo sullo stadio del capoluogo molisano, nuovi innesti finanziari per consentire al club di competere anche nel prossimo campionato e la creazione di una piattaforma in streaming. Consuelos invece si occuperà del marchio: l'idea è quella di esportare la storia del Campobasso 1919 in America e nel mondo attraverso una Serie Tv.