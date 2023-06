Foggia, tifosi insultano arbitro ma sbagliano profilo: "Sono un metalmeccanico"

Il primo round della finale playoff di Serie C tra Foggia e Lecco è terminato con il successo in trasferta della formazione di Foschi. I lombardi si sono aggiudicata l'andata per 2-1, ma alla fine del match non sono mancate le polemiche sull'arbitraggio del giovane Kevin Bonacina. In particolare i pugliesi si lamentano per il gol annullato a Ogunseye e un rigore non concesso per un fallo su Frigerio.