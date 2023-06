Foggia-Lecco, Ciampi su caos Bonacina: “Come Irrati in Fiorentina-Inter”

Il designatore Maurizio Ciampi, responsabile della Can C, ha riportato all'Ansa una dichiarazione in merito alle proteste del Foggia e di Canonico, dopo la direzione di gara della finale d'andata dei playoff di Serie C contro il Lecco: "La designazione di Kevin Bonacina è stata dettata esclusivamente da ragioni tecniche e non certo da ragioni geografiche. Certo ero a conoscenza che il direttore di gara è nato a Lecco, ma quel che conta è la sezione di appartenenza che per Bonacina è quella di Bergamo”.