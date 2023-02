Vandeputte, il diavolo del Catanzaro: il soprannome di Griezmann, i numeri di De Bruyne

L'esplosione in Italia

Arriva nel Bel paese grazie alla Viterbese, che lo acquista a titolo definitivo nel 2017. Alla prima stagione sfiora subito la Serie B tramite i play-off. Tentativo bissato e fallito anche nel campionato seguente sempre con la maglia della Viterbese, col sogno promozione infranto ancora una volta nella post season. La Serie B per Vandeputte arriva in ogni caso, ma grazie al Vicenza che decide di acquistarlo nell'estate 2019. Un campionato più che sufficiente il suo, ma condito da qualche infortunio di troppo: così il ritorno in Serie C, in prestito al Catanzaro. La stagione con i giallorossi è super: 7 gol e 16 assist in campionato, più un altro passaggio chiave nei play-off. Ma anche questa volta la promozione in cadetteria non arriva, con i giallorossi che vengono fermati dal Padova in semifinale. Con i calabresi si fa conoscere anche per una particolarità, sottolineara sui social dal club stesso: gioire con le braccia al cielo quando i suoi compagni stanno per segnare. Un'esultanza da Nostradamus, vista anche in campo europeo con Donny van de Beek ai tempi dell'Ajax. Il suo percorso al Catanzaro è stato troppo importante, squadra e calciatore vogliono restare insieme: e così, nell'estate 2022, i calabresi decidono di acquistarlo a titolo definitivo dal Vicenza. Mai scelta fu più azzeccata, per entrambe le parti. A febbraio 2023, con ancora 10 partite da giocare, Vandeputte ha già superato i numeri della passata stagione: ben 9 i gol realizzati, addirittura 17 gli assist forniti. Nessuno tra i calciatori top, nemmeno il connazionale Kevin De Bruyne, è riuscito a raggiungere quel numero di key passages: il centrocampista del Manchester City è fermo "solo" a 13 in Premier League. La ribalta all'ombra del Ceravolo, i paragoni illustri e una Serie B che stavolta non può sfuggire, con il Catanzaro a +10 sul Crotone secondo e che macina record su record: Vandeputte è on fire. Anzi, è en feu.